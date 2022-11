EELVAADE ⟩ Kui Katar soovib vältida aegade halvimat tiitlit, tuleb neil end tõsiselt kokku võtta

Kes on selle mängu soosik?

Senegal. Midagi pole teha, Aafrika valitsev meister oli MMi avamängus kordades-kordades veenvam kui Aasia valitsev tšempion.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kuigi avamängu eel räägiti juttu, et Ahmed Alaaeldiniga on ikkagi hästi, siis Katari avamängus ründaja väljakule ikkagi ei jooksnud. See, kas MMi-eelses sõprusmängus väikese trauma saanud edurivimees Senegali vastu rivis on, on hetkel selgusetu. Rohkem probleeme Kataril olla ei tohiks.

Senegal, kel niigi tuleb MMil läbi ajada oma suurima staari Sadio Maneta, sai avamängus Hollandiga veel ühe löögi, kui hüppeliigesele tegi liiga Cheikhou Kouyate. Seda, kas kanderaamilt platsilt lahkunud Nottingham Foresti mees teiseks MM-mänguks rivis on, pole teada.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Katar vaatab eeskätt otsa ühele mehele: 86 koondisemänguga 42 tabamust löönud Sudaanist pärit ründajale Almoez Alile. Sest kui Katari viimastes matšides üldse sahistanud on, siis on just tema olnud olnud esimene väravalööja.

Teine variant on kas Ali ründepartner Akram Afif või nr. 10 peal mängiv Hassan Al-Haydos, kuid avamängu põhjal on raske näha, kuidas üldse Katar väravani peaks jõudma...