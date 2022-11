Katari MMil hotelli eest tuhandeid maksnud fänn paigutati hoopis telki

Kokku on ametlikus telklas 1800 telki, mis mahutavad kõik maksimaalselt kaks inimest. Hispaanias elavad, kuid Mehhikost pärit Farima ja Pedro avaldasid, et Katari MMi külastamine oli osa nende pulmareisist, kuid pigem oldi pettunud.

«See on nagu odav hostel, mille leiad seljakotiga üle maailma rännates. Siin on nagu kasvuhoones, nii et me ei saanud hommikul kella 9st kauem magada, kuigi olime lennust kurnatud,» tunnistas Pedro.