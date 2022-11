JÄRELVAADATAV ⟩ Esimeses mõõnas Võru sai taas lüüa

Pikema ülevaate lisame hiljem.

Enne mängu:

Võru peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et kodusaalis on alati rõõmsam mängida, ent meeskonnal on praegu käsil esimene mõõnaperiood. «Punkte tahame ikka saada ja võita samuti, aga eks peab valmis olema ka selleks, et ehk saame kaks punkti mõnes mängus. Peame väga-väga hästi esinema, et nädalavahetusel võita,» kommenteeris peatreener võrkpalliliidu kodulehele.

Meeskonnas on juba olemasolevatele vigastustele lisandunud haigused. «Ja eks see mõjutab nii treeninguid kui ka mänge, aga tuleb seegi periood üle elada. Rasked ajad meil on, seda näitasid ka RTU mängud. Esimene mäng oli lubavam, teine tuli raskelt, mängisime poolteist geimi ja siis ei jaksanud enam. Ütleme nii, et mesinädalad on möödas ja nüüd tuleb õppida rutiini kannatama,» tõi Lüütsepp värvika võrdluse.