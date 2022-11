JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu hakkas Selver/TalTechile visalt vastu, kuid pidi siiski tunnistama tabeliliidri paremust

Pealinnaklubi Selver/TalTech hoiab Balti liigas üheksa võidu ja kahe kaotusega liidrikohta. Pärnu on see-eest viimane ehk seitsmes, nende saldo on vaid kaks võitu ja koguni kaheksa allajäämist.

Pärnu peatreener Toomas Jasmin ütles võrkpalliliidu kodulehe vahendusel, et õnneks said tema hoolealused karikamängus esiliigaklubi Rae vastu võidurõõmu tunda, mida oli meeskonnale väga vaja.

Andres Toobali juhendatav Selver/TalTechi meeskond käis samuti viimati platsil karikavõistluste veerandfinaalis, kus ei näidatud esimeses mängus Tallinna Ülikooli vastu just parimat mängu. «Oli teada, et neil on kvaliteeti mitmes positsioonis ja meil oli pinge peal. Mida rohkem nad punkte said, seda enesekindlamaks muutusid ja neil polnud ju kaotada midagi. Lisaks oli meil käsil raskem jõusaaliperiood, millest osa mehi veel välja tuleb,» sõnas Toobal. Selver/TalTech pääses karikasarjas siiski poolfinaali, võites mängud Tallinna Ülikooli vastu 3:2 ja 3:0.