EELVAADE ⟩ Viikingid kuival hoidnud MMi autsaider* ihkab sama teha ka kängurupoiste vastu

Austraalial on MM-koondises vaid üks mängija, kel koondiseväravaid rohkem kui kahekohalise arvu jagu: Matthew Leckie kontol on 13 tabamust 73 kohtumisega. Valiksarjas oli nende parim väravakütt Jamie Maclaren (26 mängu, 8 väravat).

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?

Pigem kinnist. Nagu teise ringi kohtumistega ikka, ripub ka selle mängu kohal kirves. Sest kes nüüd kaotab, see sõidab suure tõenäosusega koju. Tuneesial muidugi on avamängust juba punkt all, mis tähendab, et nemad ei pea üldse enda mängu avama. Tasub vaid keskväljal duelle võita – selles olid nad avamängus mihklid – ja kontratest nõelata. Austraalia samal ajal peab midagi ette hakkama võtma, kuid Tuneesia agressiivsete kaitsjate vastu pole see lihtne ülesanne.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Kui meil poleks sel MMil juba saudide poolt lõhatud üllatuspommi – alistasid nad ju 2:1 Argentina – saaks rahumeeli väita, et suurim üllataja on siiani olnud hoopis Tuneesia. Turniiri eel peeti neid vaat, et nõrgimaks koondiseks, kuid avamängus Taaniga osutasid nad ütlemata visa vastupanu. Vähe sellest, korra õnnestus neil isegi taanlaste väravavõrku sahistada, kuid jah, napist suluseisust.

Austraalia ei alustanud samuti kehvasti, kaotades 1:4 Prantsusmaale, kuid selge on see, et kaitses tuleb neil järgmisteks mängudeks asjad paremini korda saada, kui soovitakse ikkagi punkt või kolm Katarist teenida. Ründes, nii palju kui nad sinna jõudsid, näisid lahendused ja käigud pigem töötavat.