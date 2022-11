Eestlane krooniti piljardis juunioride maailmameistriks

«Hoolimata asjaolust, et kõik teavad milleks Karl võimeline on, tundub see siiani pisut uskumatu, et väikeses Eestis liigub nüüdsest ringi piljardi juunioride maailmameister. See on võrratu punkt Eesti Piljardiliidu 25. juubeliaastale,» ütles Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik peale finaalkohtumist.