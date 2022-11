Selgus, kellele saavad Eesti laskesuusasõbrad MK-etappidel kaasa elada

Johanna Talihärm: «Eelmise hooaja haigus on nüüdseks minevik ja loodan, et ei pea seda enam kunagi uuesti kogema. Ma olen teinud väga eriskummalise ettevalmistuse, aga ma ei usu, et see on halb. Käisin kolmel pikal seiklusspordi võistlusel ja olen ka muul ajal treeninud osaliselt koondisest eraldi, aga tundide mõttes on tööd väga palju tehtud. Kõige rohkem ootan Oberhofi maailmameistrivõistluseid.»

Susan Külm: «Ettevalmistushooaeg on kulgenud hästi, suuri tagasilööke pole olnud. Mis on varasemast teistsugune, siis sel suvel ma võistlesin päris palju. Vorm on praegu hea ja liigub õiges suunas. Ootan eelkõige hooaja esimesi starte.»

Kristo Siimer: «Võrreldes eelmise aastaga on treeningplaan suuresti samaks jäänud, aga maht on tõusnud. Vorm on läinud suvega stabiilselt ülesmäge, mida näitavad ka testid, ja ei ole olnud erilisi tagasilööke. Hetkel ootan kõige rohkem hooaja esimest võistlust.»