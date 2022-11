TELEGRAMM KATARIST ⟩ Uruguay paikab rahanappust südamliku žestiga

«Diego seletas, et kuna sõit Katari oleks väga kallis, siis tehtigi tolle lipuga ringreis mööda riiki, et fännid saaksid sinna oma autogrammi jäädvustada. Need enam kui 10 000 autogrammi võeti nüüd Katari kaasa, et lipp igal kohtumisel staadionil lahti rullida ja meeskonnale meenutada, et 3 miljonit kaasmaalast seisavad nende taga ühtse jalgpallifaalanksina.