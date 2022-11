VIDEO ⟩ Kuidas naudib ralli maailmameister puhkust? Ikka autoroolis!

Eelmisel nädalal osales Rovanperä koos teiste Toyota Gazoo Racing sõitjatega promoüritustel, kuid sellest nädalast on ta Jaapanis saanud aega pühendada puhkamisele. Esmalt on ta kätte võtnud oma teise meelistegevuse ehk driftimise. Täna avaldas ta sellest ka video oma Instagrami kontol.

«See on olnud üsna pikk hooaeg ja Jaapani ralli oli üsna raske, seega on tore puhkuserežiimile jõuda,» ütles Rovanperä WRC kodulehele. Puhkuse ajal ei pääse soomlane bensiinilõhnast ja kiiretest autodest.

«Mõned mu sõbrad lendavad siit välja ja tegeleme driftimisega – see saab olema lahe. Neil on siin palju tõeliselt toredaid driftiradasid. See on hea viis lõõgastuda ja nautida,» lisas Rovanperä.