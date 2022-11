BLOGI ⟩ Kaitsele rõhku pannud Horvaatia ja Maroko tegid väravateta viigi

Maroko on väljakul käinud 13 korda ning võitnud kaheksa mängu. Kaotusi on vaid kolm, aga tõsi on ka see, et Maroko võidud on koondiste vastu, kes on tipust võrdlemisi kaugel. Nende seas on võidud tulnud Gruusia, Jamaika, Libeeria ja Malawi üle.