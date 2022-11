BLOGI ⟩ Baskonia purustas Žalgirise, Kotsar jäi suurepärase esituse teinud ametivenna varju

Costello kerkiski Baskonia üheks resultatiivsemaks mängijaks ning nii oli selge, et teisel keskmängijal polnud võimalik heas hoos olnud ametivenna kõrval särada. Kotsari arvele jäi 19 minutiga 6 punkti (kahepunktivisked 3/6), 4 lauapalli (ründelauas 3), 1 resultatiivne sööt. Sander Raieste täna platsile ei saanud.

Baskonia jaoks oli tegemist eurohooaja viienda võiduga, sama palju on neid ka Žalgirisel. Kahe Eesti koondislase klubi on kuuendal, Žalgiris seitsmendal kohal. Tabelit juhib kaheksa võiduga Istanbuli Fenerbahce.

Ateena Panathinaikos vs. Bologna Virtus 88:85

Villeurbanne ASVEL vs. Müncheni Bayern 74:75

Viimastel nädalatel on paremaid esitusi näidanud Kaunase mehed. Pärast keerulist hooaja algust on viimasest kuuest Euroliiga mängust võidetud viis.

Baskonia nool on viimastel nädalatel olnud suunaga alla. Kaotatud on kaks matši järjest. Tõsi, kodus mängitakse väga hästi. Neljast Fernando Buesa Arena partiist on kaotatud vaid üks, seegi napilt tabeli teise, Piraeusi Olympiacose vastu.