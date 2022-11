Tipptreener: Eesti noored on harjunud vähesega ja saavad rasketes tingimustes hästi hakkama

Meie noored peavadki olema tublimad, ületama suuremaid raskusi, aga ma arvan, et kui tulevikus soovitakse tippsporti suunduda, siis see on hea, sest nad on harjunud vähesega ja nad saavad hästi rasketes tingimustes hakkama. Nende motivatsioon on pigem sisemine kui väliselt saadud tunnustus, sest asjad tulevad natuke raskemalt neile.»

Pikemas perspektiivis loodab Albert, et noored saavad üksteiselt innustust, et ka Eestist on võimalik end maailmaareenile murda. «Tore oleks järgmisel aastal noortega, ja mitte pannes neile nüüd suurt survet peale, aga et järgmine generatsioon noori suudaks Gregori, Etriini, Liisi ja Oskari tegudest innustuda ja nad mõtleksid, et äkki me suudame järgmisel aastal sarnaselt esineda. Kuidas neil see võistluspäev välja tuleb, on iseasi, aga et nad said innustust, et Eestist, siit lume vahelt, on võimalik suvespordialal sellises vanuses kenasti esineda. Ja need, kes tänavu tulemuse saavutasid, läheksid samamoodi edasi ka järgmises vanuserühmas ning saaksid samamoodi hakkama ja näitaksid teed järgmistele.»