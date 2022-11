TELEGRAMM KATARIST ⟩ MMi sõelmängud ilma Messi, Lewandowski, Ronaldo ja Neymarita? Miks ka mitte!

Favoriidi vastutus on jalgpalli käivitav jõud. Ootus, et äkki soosik seekord vääratab, on kõige parem ootus. Ning kui see nii juhtub, avanevad võistlussüsteemist tulenevalt uued vaatenurgad ja tõusevad esile ootamatud mängijad. Kui eile Saudi-Araabia võiduvärava löönud Salem Al Dawsari ka järgmistes mängudes õnnestub, võib just tema tõusta selle finaalturniiri üheks keskseks figuuriks.