Eestlanna tõusis moodsa viievõistluse EMil poodiumile

Johanna Maria Jõgisu on tänavu üks neljast Sihtasutuse Noored Olümpiale stipendiaadist, keda toetatakse Pariisi olümpiale jõudmiseks. Sihtasutus Noored Olümpiale on ettevõtjate Paavo Pauklini ja Valdur Jahti asutatud noorte tippspordi tugisüsteem, mille eesmärk on aidata Eesti sporditalentidel oma unistustele lähemale jõuda ja võimaldada neil kasvada rahvuslikeks eeskujudeks nii spordis kui selle väliselt.