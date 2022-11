Prantsusmaa koondise varjatud staar: üle poolesaja tabamuse, kuid minimaalselt tähesära

Keegi ei oodanud, et Giroud mängib Kataris teab mis suurt rolli. Kuulsus ja sära oli suunatud Mbappé'le ja tänavu maailma parimaks jalgpalluriks nimetatud Karim Benzemale, kuid viimase osas selgus paar päeva enne MMi, et vigastuse tõttu on tal luba jalad seinale visata. Näiteks mullusel EMil, kus olid nii Mbappé kui ka Benzema, jagus Giroud'le mänguaega kuue kohtumise peale kokku vaid 40 minutit.