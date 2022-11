Venemaa otsib Hiina kaudu viisi, kuidas rahvusvahelisele spordiareenile naasta

Kuigi Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) seisukoht Venemaaga seoses on jätkuvalt nende võistlustele mitte lubamine – seda siis Ukrainas toimuva sõja tõttu – ei laiene see automaatselt universiaadidele. Seda sellepärast, et neid korraldab hoopis Rahvusvaheline ülikoolispordi föderatsioon (FISU), mille president on ... Matõtsin.