Höövelson Jaapani vutitiimi edust: samurairiik suudab alati üllatada

Riigikogulane ei teinud saladust, et Jaapani jalgpallurite võit tuli tal äsja põgusalt jutuks ka Tallinnas resideeruva suursaadiku Yukihiko Matsumuraga. «Jaapan on tulevikumeeskond. Samurairiik suudab alati üllatada!»

Höövelsoni sõnul on Jaapani rahvusmeeskonnal olnud alati potsentsiaali. «Seal on praegugi väga kiired mängijad, kuid meeskonnal on õnnest alati natuke puudu jäänud, et maailmameistrivõistlustel edeneda,» kõneles Höövelson. «Aga nüüd on hea algus tehtud!»