Riismaa koduklubi võitis eurosarjas ja tuleb nädala pärast Kalev/Cramolt edasipääsukohta võtma

Järgmisel nädalal sõidab Brindisi külla Kalev/Cramole ning noolib eestlaste edasipääsukohta. Kuigi hetkel on Kalev nelja võidu ja ühe kaotusega tabelis esimene, siis nii Kiievi Budivelnõkil ja Gröningenil on võimalik järgmises voorus tõusta Eesti tiimiga samale pulgale ehk nelja võidu peale.

Surnud ringis vaadatakse paremusjärjestuse määramisel omavaheliste mängude korvide vahet ning siin on põhjus, miks mitte ainult võidu, vaid ka võimalikult suure võidu saamine oli Kalevile oluline. Nende kolme meeskonna mängude korvide vahe on praegu Kalevil +16 (esimeses ringis alistati Budivelnõk 83:74 ja kaotati Brindisile 86:88), Budivelnõkil –4 ja Brindisil –12. See tähendab, et Kalev pääseb edasi ka kuni 19-punktilise kaotuse korral Brindisile (sellega veel jäädakse Ukraina tiimi ees teiseks).