BLOGI ⟩ Šveits hoidis Kameruni jalgpallureid ohjes ja avas MMil võiduarve

Kui teisest poolajast oli mängitud veidi üle kahe minuti, avati skoor. Šveits tegi kiirete ja täpsete söötudega rünnaku, pall jõudis paremale äärele Xherdan Shaqirile, too söötis karistusala keskele kaitsjate vahele täiesti üksi jäänud Breel Embolole ning sellelt positsioonilt oli raskem mööda, kui sisse lüüa.

Edasist mängu käiku kontrollisid šveitslased hästi ja võitsid teenitult. Vv Sommeril tööd ülemäära polnud, ning kui oli, siis täpselt nii palju, kus kõik tema kontrolli all püsis. Kameruni vaevas sama häda, mis Musta Aafrika meeskondi sageli – mängitakse küll tublilt, kuid kokkuvõttes on organiseeritus vastasest nõrgem ning see ei luba tulemust saavutada.