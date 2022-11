BLOGI ⟩ Raamid ragisesid kõvasti, kuid Lõuna-Korea ja Uruguay leppisid väravateta viiki

Tegemist oli sel MMil juba neljanda mänguga, kus ei löödud väravaid. Statistikud on juba välja kaevanud, et eelmisel, 2018. aasta MMil oli niisuguseid matše kõigest üks ning MMide rekord on seitse 0:0 viiki (1982, 2006, 2010, 2014).