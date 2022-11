Hooaja esimese MK-etapi kohal on murepilved: lumest turritavad kivid ja praht

Soome ajaleht Iltalehti kirjutab, et suusarada külastades on lume seest näha nii kive kui ka muud prahti. «Käisin esmaspäeval terve raja läbi. Seal oli päris palju käbisid, aga ka puukoort ja muud metsaprahti. Ma ei tea, kust need sinna said,» tunnistas võistluse direktor Jukka Tahkola.

Veel kolmapäeval oli näha, et lumes on nii kive kui ka muud prahti ning Soome juhtiva lumeeksperdi Mikko Martikaineni sõnul pole raja ehitamiseks kasutatud kunstlund korralikult hoiustatud.

«Kui kivid on lume sees, siis midagi pole professionaalselt tehtud. Ma ütlen tihti, et lume lattu sisenemine on kui operatsiooniruumi astumine. Võib olla, et töömasinaid ei tehtud puhtaks ja sealt tulid kivid ja käbid. Lisaks võib prahti tulla lume korjamisel, kui seda liiga sügavalt võetakse,» analüüsis Martikainen.