TELEGRAMM KATARIST ⟩ Kui Euroopal läheb halvasti, siis kõik teised rõõmustavad

«Euroopa on sel aastatuhandel tõusnud jalgpalli MMi valitsejaks. Pärast 2002. aastat, kui Brasiilia viiendat korda maailmameistriks tuli, on kõik neli järgmist MM-finaalturniiri lõppenud Euroopa koondiste võiduga. 2006 krooniti maailmameistriks Itaalia, 2010 Hispaania, 2014 Saksamaa ja 2018 Prantsusmaa. On märkimisväärne, et Euroopa valitseb mitmekesiselt – tegu pole ühe koondise väga hea perioodiga, vaid nelja MMiga on Euroopa tootnud neli maailmameistrit.

Üldiselt on finaalturniiridel nii, et kes poolfinaali jõuab, see oma võistlust ebaõnnestunuks liigitada ei saa. Konkurents on ju nii tihe ja jalgpallimäng ettearvamatu, et totaalset maksimalismi rakendades läheb meel väga kiiresti, ent põhjendamatult mustaks. Kui vaadata neljal eelmisel MM-il poolfinaali jõudnud meeskondi, muutub Euroopa valitsusaeg veelgi võimsamaks.

2006 olid poolfinalistid Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Portugal, 2010 Hispaania, Holland, Saksamaa ja Uruguay, 2014 Saksamaa, Argentina, Holland ja Brasiilia ning 2018 Prantsusmaa, Horvaatia, Belgia ja Inglismaa. Seega 16 viimasest MMi poolfinalistist esindavad koguni 13 Euroopat ja kõigest kolm muud maailma, kõik Lõuna-Ameerikat.

Kusjuures Euroopa paistab ka selles arvestuses silma mitmekesisusega. Ei ole nii, et tipus on ikka ja jälle need samad võistkonnad, vaid need 13 poolfinaalikohta jagunevad 9 erineva Euroopa koondise vahel. Itaalia ja Holland pidid eelmist MMi kodunt vaatama, aga see ei takistanud Euroopal poolfinaalkohti ainult endale krabamast. Esile tõusid lihtsalt teised koondised. Euroopa jalgpalliliit UEFA on selle saldo üle varjamatult uhke.

Kadedus ja kahjurõõm Euroopa suhtes hakkavad siin Kataris viibides silma. Eilse Saksamaa–Jaapan kohtumise ajal sattusin istuma kõrvuti ühe egiptlasega, kes aplodeeris vaimustunult, kui Takuma Asano jaapanlased juhtima viis. Uurisin, miks ta Jaapanit toetab. Selgus, et ei toetagi, aga tunnistas ausalt üles, et iga Euroopa koondise altminek teeb talle rõõmu.

Piletisabas Singapuri kolleegiga vesteldes õhkas too unistavalt – Kagu-Aasia armastab jalgpalli palavalt, aga kahjuks ennekõike Euroopa klubivutti. Kohalik jalgpall nii köitev pole ja seetõttu on ka areng pärsitud. Euroopa võtab tähelepanu endale.

Suur edu tekitab kadedust. Selles pole midagi üllatavat. Ja Euroopa jalgpalli väljakutse käimasoleval MM-finaalturniiril on muu maailma survele vastu panna. Muuseas, seda mitte ainult jalgpalliväljakul, vaid ka muudes tähendustes,» raporteerib Järvela.