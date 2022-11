Kristjan Ilves jäi hooaja esimesel proovivõistlusel tagasihoidlikuks

Eelmisel hooajal MK-sarja kokkuvõttes viienda koha teeninud ning hüppajate seas teise koha noppinud Ilves selgitas sel nädalal Postimehele, et vorm on tal korralik. Esimese MK-etapi proovivõistlusel selgus, et võistushüppel tuleb korrektuure teha, et kõrgesse mängu kerkida.