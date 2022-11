VIDEO ⟩ Vikerkaarevärvilist käepaela kandnud taanlane sattus Kataris politsei huviorbiiti

Taani TV2 ajakirjanik Jon Pagh oli tegemas tööd, kui politsei tema juurde tuli ning filmimise peatada palus. Taanlane kandis enda käevarrel jalgpalli kaptenipaela, millel kirjas «Üks armastus» ja vikerkaarevärvid. Just see käepael tekitas juba enne probleeme, kuna FIFA keelas seda Kataris kasutada.

«Üks politsei tuli ja hakkas näpuga minu suunas näitama. Oleme üksteisega kohtunud sel nädalal juba mitmeid kordi, kuna neil on alati midagi öelda. Esialgu mõtlesin, et oleme rikkunud midagi, kuna filmisime koondiste hotellide juures. Lõpuks tuli juba mitu politseid minu juurde ja mul paluti käepael eemaldada,» lausus ajakirjanik Dagbladetile, kes ei soovinudki politsei korraldusi täita, kuna tegemist on reegliga, mis pärinenud tema sõnul kiviajast.

Kataris on homoseksuaalsus seadusevastane ja seetõttu on mitmed mängijad tundnud muret, kuidas LGBT kogukonda kuuluvaid fänne riigis koheldakse. Korraldajad on kinnitanud, et kõik on oodatud, kuid külalised peavad austama nende kultuuri.