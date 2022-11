Kinoteatrilt kriitikat saanud Pohlak läheb esmaspäeval ETVsse

Saates käsitletavad teemad on paljuski võetud ajakirjandusest ning võivad anda põhjuse ajakirjanduslikuks käsitlemiseks, aga Kinoteatri MM Katarsis on tema sõnul selgelt huumori- ja satiirisaade.

«Kinoteatri meeskond saate sisu loojana on terav, osutates kriitiliselt olulisele, balansseerides samal ajal liialduste ning eetika piiril. On vaatenurga küsimus, kas see lõhestab või tervendab ühiskonda? Sarnast teravat, jõulist ning ühiskonnas kõneainet pakkunud satiiri ja huumorit on Eestis tehtud ka varem – näiteks Tujurikkuja, Kreisiraadio. Minu isiklik arvamus on, et huumorit ja satiiri võiks meedias, sh Eesti Rahvusringhäälingus, olla rohkemgi,» ütles Saarna.