Hyundai selgitas, miks otsustas jätkata just valitud rallimeestega

Tegelikult olid need lepingud väga teadlikud ja väikese tagamõttega. Nimelt on mõlemal mehel kogemused rivaalide autodega ning nende tagasiside võib Hyundai arendusi kiirendada.

«Meil on ainult üks täiesti uus sõitja – Esapekka, kes pole varem tiimi kuulunud. Ta on sõitnud kõikides meeskondades ja kindlasti kiire. Samas on oluline fakt, et tal on kogemus Toyota Rally1 masinaga. Sama jutt Craigi osas, kes on saanud sõita teise Rally1 autoga. Nad saavad neid autosid meie omaga võrrelda ning märgata paremini puudujääke,» lausus Moncet ralliportaalile Dirtfish.