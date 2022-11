VIDEO ⟩ Ott Tänak avaldas südamliku loo, kus kutsub inimesi aitama

MTÜ Siirdatud Süda on loodud inimestele, kes on läbi teinud raske südamesiirdamise operatsiooni või on alles operatsiooni ootel. Nende eesmärk on pakkuda tuge ja toetust igapäevaellu naasmisel, jagada lootust ja innustada elama täisväärtuslikku elu.