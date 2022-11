Iraani võimud võtsid jalgpallitähe vahi alla

Ghafouri on Iraani koondise eest pidanud 28 kohtumist ning kuulus 2018. aastal ka MM-koondisesse. Tegelikult peetakse teda endiselt üheks Iraani paremaks äärekaitsjaks, kuid ta on avalikult kritiseerinud Iraani võime ning seetõttu polnud tal tänavu MMile ka asja.

Enne Inglismaa ja Iraani kohtumist avaldasid iraanlased oma meelsust sellega, et keeldusid laulmast riigi hümni. Iraanis on septembrist saadik suured rahutused, mis said alguse 22-aastase Mahsa Amini politsei poolt surnuks peksmisest.