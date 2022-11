BLOGI ⟩ Senegal avas Aafrika võiduarve, Katar lõi ajaloolise värava

Senegal, kel niigi tuleb MMil läbi ajada oma suurima staari Sadio Maneta, sai avamängus Hollandiga veel ühe löögi, kui hüppeliigesele tegi liiga Cheikhou Kouyate. Seda, kas kanderaamil platsilt lahkunud Nottingham Foresti mees teiseks MM-mänguks rivis on, pole teada.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Katar vaatab eeskätt otsa ühele mehele: 86 koondisemänguga 42 tabamust löönud Sudaanist pärit ründajale Almoez Alile. Sest kui Katari viimastes matšides üldse sahistanud on, siis on just tema olnud olnud esimene väravalööja.

Teine variant on kas Ali ründepartner Akram Afif või nr. 10 peal mängiv Hassan Al-Haydos, kuid avamängu põhjal on raske näha, kuidas üldse Katar väravani peaks jõudma...

Senegalil on MMil vaid kaks meest, kes saanud koondise eest kirja kahekohalise arvu väravaid: ründajad Ismaïla Sarr ja Famara Diédhiou on kümne tabamuse peal. Paremuselt järgmisel ründajal on väravaid vaid kolm, sinna vahele mahub poolkaitsja Idrissa Gueye (7) ja kaitsja Cheikhou Kouyaté (4).

Ehk võiks kõige tõenäolisemaks väravalööjaks pidada just Diédhioud. Türgi Alanyasporis mängival mehel on koondisemänge 25 ehk saldo selgelt etem kui 48 korda Senegali esindanud Sarril. Samas avamängus Hollandi vastu oli just Sarr see, kes enim ette võttis ja värava suunas vaatas.

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?