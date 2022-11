FOTOD ⟩ Kas vigastada saanud Neymari turniir on läbi?

Pärast pingil istumist puhkes brasiillane nutma. Osaval ründajal on karjääri jooksul olnud vigastustega tihti probleeme ning tegu on järjekordse tagasilöögiga.

Piltidelt on näha, et Neymari hüppeliiges oli paistes, kuid hetkel pole veel teada, kui tõsise traumaga tegu on.

Brasiilia peatreener Tite avaldas, et Neymar võitles valuga terve kohtumise. «Ometi soovis ta platsil olla ja tiimi aidata. See on hämmastav, et ta suutis sellist valu taluda ja mängida,» sõnas 61-aastane brasiillane. «Võite olla kindlad, et ta mängib veel MMil.»