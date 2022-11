Portaal: Tänak elanuks Hyundais kui kellegi teise tiimis

«Kohati näitasid tema katselõpuintervjuud meest, kes on kaotanud kõik huvi rallisõidu vastu, aga ometi kindlustas ta kaheksa poodiumikohta, millest kolmel oli Tänak kõrgeimal asmtel ja ta lõpetas hooaja vaid 50 punkti meistrist tagapool,» jätkati seal

«Tänaku meelepaha taga on siiski enamat. Kiirus püsis, aga tundus nagu Ott elaks kellegi teise tiimis. Ta oli rääkinud jõuliselt pärast tiimijuhi Andrea Adamo lahkumist ja oli ilmselgelt solvunud, kui palju tiim konkurentidest,maha jäi. See, mis Kreekas juhtus, oli lihtsalt kirss tema õnnetu koogi otsas.

Kuigi ta suutis Toyota sõitja edu väiksemaks sõita, siis Hyundai keeldus kasutamast tiimikäsklusi, et teda Neuville’ist Kreekas mööda lasta. See oli ilmselt viimane piisk nii Tänaku tiitlivõistluse osas ja tema suhetes Hyundaiga,» võttis portaal kokku Tänaku hooaja.