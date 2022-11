TELEGRAMM KATARIST ⟩ Kes olid 1. vooru suurim õnneseen ja tolvan, parim töötu ja staariasendaja?

«16 kohtumisest koguni 4 lõppesid 0:0 viigiga, aga kuna nägi ka mitmeid suureskoorilisi matše, siis löödi ikkagi 41 väravat, mis teeb keskmiseks 2,56 mängu kohta. Eelmisel kahel MM-il oli see näitaja vastavalt 2,64 ja 2,67 ehk väga suur langust me näinud ei ole vaatamata rohketele väravateta viikidele.

Väärib märkimist ka, et turniiri käigus pole seni näinud ainsatki punast kaarti, kuigi kollastega pole kohtunikud just liiga kitsid olnud. Millest punaste kaartide puudumine meile räägib? Mängijate kvaliteedist ja vastutustundlikkusest. Väljakul pole tehtud lollusi, sest nad teavad, et videokohtuniku abil nähakse need ära ja karistatakse samuti,» raporteerib Järvela ja asub siis auhindade juurde.