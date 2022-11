AMETLIK ⟩ Ralli MM-sari kinnitas uue hooaja kalendri, Rally Estonia sõidetakse juulikuu keskel

Kalendri peamised täiendused on pärast koroona-aastaid taas Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse naasmine ning uus kolme riigi kontseptsioonil korraldatav ralli Kesk-Euroopas.

«Olime täiesti kindlad, et WRC kalender tuleb viia tagasi aega, kus see oli enne koroonat, kus palju rallisid toimus väljaspool Euroopat,» ütles WRC Promoteri esindaja Simon Larkin pressiteates. Tema sõnul on kalendris piiratud arv kohti, kuid soovijaid oli oluliselt rohkem.