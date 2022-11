EELVAADE ⟩ Prantsusmaa ja Taani mäng on mõlema tiimi vormi õigeks lakmuspaberiks

Kes on selle mängu soosik?

Prantsusmaa . Prantslased avaldasid avamängus rohkem muljet – Austraalia alistati kindlalt, kuna taanlased ei suutnud Tuneesia väravalukku lahti muukida. Prantsusmaa on ka tiitlikaitsja. Samas eelmise aasta EMil jõudis Taani poolfinaali, Prantsusmaa aga langes juba play-off'i esimeses ringis. Tol turniiril alustas Taani šokk-kaotusega Soomele – see mäng jääb eelkõige meelde Christian Erikseni kokkuvarisemise tõttu –, kuid jõudis lõpuks ikkagi kaugele.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?

Pigem kinnist. Võib eeldada, et eelkõige tegutsevad ettevaatlikult taanlased. Nad teavad, et kui saavad sellest mängust vähemalt punkti kätte, on kõik eeldatavalt nende endi kätes, sest viimases voorus ootab ees mäng Austraaliaga, samuti teist edasipääsukohta sihtival Tuneesial aga Prantsusmaaga. Avavooru järel liidripositsioonile asunud prantslased teavad malemängust tuttavat valemit, et niisuguses seisus viib viik edasi.