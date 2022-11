Kristjan Ilves otsib hüppemäel nõtkust, viisakas suusavorm annab lootust

«Hüppamisega väga rahule ei jää. Äratõukel jääb natuke vajaka, ei saa päris head energiat ja jalad ei tööta. Natuke tunnetusliku poolt on puudu. Rabistamist on, ei ole nõtkust, mida on hüppamisel vaja,» ütles Ilves, kes toonitas, et vormiga pole midagi hullu lahti. Laupäevasel võistlusel loodab ta hüppemäel juurde panna.