EELVAADE ⟩ Üllatusvõiduga enesekindlust kogunud Jaapan püüab ka Costa Rica maha murda

Kes on selle mängu soosik?

Jaapan . Costa Rica esitas avavooru nõrgima partii, kaotades Hispaaniale seitsme väravaga ning suutmata teha ainsatki pealelööki. Jaapan seevastu üllatas võiduga Saksamaa üle. Jaapanlased teavad, et vajavad kolme punkti nagu õhku, sest sakslased pole alla andnud ning üritavad koos Hispaaniaga alagrupist edasi pääseda. Ühtlasi teab Jaapan, et mida suurem võit, seda parem.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Costa Rica ootab kõige enamat nende ühelt nimekamalt mehelt Joel Campbellilt, kelle arvel on tänavu kümne kohtumisega neli tabamust.

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?

Pigem lahtist. Hispaania koondis näitas, et parim kaitse on rünnak ja võib eeldada, et Jaapan võtab sellest eeskuju. Ning nagu öeldud, kuluks neile igaks juhuks ära võimalikult suur võit. Aga ka Costa Rica üritab ilmselt igal võimalusel rünnata, viimases voorus Saksamaa vastu nad ilmselt jälle ei saa seda teha.