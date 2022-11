EELVAADE ⟩ Rabedalt alustanud Belgia püüab Maroko vastu mängumasina paremini nurruma saada

Kes on selle mängu soosik?

Kergelt Belgia. Vahepeal tükk aega maailma edetabelit juhtinud belglaste klass on teada. Avamäng rabedus on neil üle elatud, asjaolu, et ebaveenvale esitusele vaatamata saadi kolm punkti, aitab kaasa. Belgia püüab lõpuks ometi võita suurt tiitlit ning MMide ajalugu on näidanud, et rabedalt alustajad koguvad sageli turniiri teiseks pooleks väga hea vormi. Pole võimatu, et Belgia suudab sama. Samas suutis Maroko eelmise MMi finalisti Horvaatiaga viigistada ning on selge, et oodata võib põnevat heitlust.