EELVAADE ⟩ Kas Kanada suudab üllatada ka eelmise MMi finalisti Horvaatiat?

Kes on selle mängu soosik?

Horvaatia. Kanada võitis avavoorus Belgia vastu näidatud esitusega jalgpallisõprade südamed, kuid tabelisse see ühtegi punkti ei anna. Kui tolles kohtumises aitas kanadasi võib-olla üllatusmoment – tundus, et Belgia lihtsalt polnud nende nii tugevaks esituseks valmis –, siis horvaadid nägid mängu ära ning on kindel, et nad ei alahinda vastaseid kõige vähemalgi moel. Klass on kõrgem ikkagi eelmise MMi finalistil Horvaatial.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Horvaatia on üks vähestest meeskondadest, kes said MMi eel vähesed vigastatud rivvi ja on nüüd täisjõus.

Kanadal paar meest jäi koju, ent avavoor vigastuseprobleeme ei toonud.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Horvaatia kapten Luka Modrić on küll poolkaitsja, aga statistikat vaadates osaleb just tema kõige rohkem horvaatide väravates. Tänavu on ta kümnes mängus löönud kolm väravat. Ründajatest tuleb silma peal hoida Andrej Kramarićil, sest Saksamaa kõrgliigas Hoffenheimis mängiv mees on tänavu saanud kümne kohtumisega kirja neli tabamust.

Kanada edurivi veavad Cyle Larin ja Jonathan David. Tegemist on ka Euroopa klubijalgpalli mõistes tubli tasemega meestega, kellest esimene saldo koondises on 56 mängu ja 25 väravat ning teisel vastavalt 36 ja 22.

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?