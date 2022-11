Valus hoop: Neymar alagrupiturniiril enam Brasiilia eest väljakule ei jookse

Brasiilia alustas eile jalgpalli MMi kindla 2:0 võiduga Serbia üle, kuid täit rõõmu selle üle ei tuntud. Põhjuseks mõistagi Neymari vigastus, mille tõttu oli ta sunnitud väljakult lahkuma. Pärast pingil istumist puhkes brasiillane nutma. Osaval ründajal on karjääri jooksul olnud vigastustega tihti probleeme ning tegu on järjekordse tagasilöögiga.

Piltidelt on näha, et Neymari hüppeliiges oli paistes, kuid hetkel pole veel teada, kui tõsise traumaga tegu on.

Brasiilia koondise arst Rodrigo Lasmari reedel, et Neymari enam alagrupiturniiril suure tõenäosusega ei näe. Kindlasti jääb ta eemale kohtumisest Šveitsiga, ent edasipääsu kindlustamise korral jätab tähtmängija vahele ka mängu Kameruniga. Positiivne on see, et arsti sõnul suudetakse Neymar mängukõlbulikuks putitada kaheksandikfinaalideks.