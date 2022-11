EELVAADE ⟩ Saksamaa vajab mängus Hispaaniaga ainult võitu, vastasel korral ähvardab kiire kojusõit

Kes on selle mängu soosik?

Võimalused on võrdsed. Ehkki Hispaania sai MMi avavoorus ülisuure võidu ja Saksamaa ootamatu kaotuse, ei saa eelnevalt toimunut omavahelisse mängu üksühele üle viia. Iga mäng algab nullist, nii Saksamaa kui ka Hispaania on nii Euroopa kui ka maailma jalgpalli suurkujud ning nende omavahelised mängud on alati ettearvamatud. Saksamaa teab, et kui pärast kaotust Jaapanile tahab alagrupist edasi saada, vajab ta võitu. Selleks ajaks on läbi ka kohtumine Jaapan – Costa Rica ning seis võibki olla selline, et Jaapanil 6 punkti käes ja sakslased teavad, et viik võrdub neile sisuliselt kaotusega. Ses mõttes võib neil motivatsiooni rohkem olla. Samas on selge, et Hispaanial omakorda on motivatsiooni nii ise hästi jätkata kui ka üks suur ohtlik konkurent play-off'ist üldse välja lülitada.