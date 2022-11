WRC sari on valmis üle 10-aastase pausi järel Lähis-Idasse naasma

Kuigi jutud viisid WRC sarja Saudi-Araabiasse juba tuleval hooajal, siis Saudi Araabias korraldatavaid mootorispordiüritusi haldav Saudi Motorsport Company tegevjuht Martin Whitaker selgitas, et nii kiirelt asjad ei käi ning uute rallide MM-kalendrisse taotlemise puhul tuleb järgida reegleid.

«Pole absoluutselt mingit kahtlust, et Saudi Araabias on huvi WRC etapi võõrustamise vastu. Siin piirkonnas on rallil rikkalik ajalugu ja lisaks on see ka tänapäeval asjakohane tänu Dakarile, Extreme E-le ja maastikuralli autode MK-sarja etapile,» seletas Whitaker Dirtfishile antud intervjuus.

Samas on Saudi Araabia ralli korraldajad teadlikud ka protseduuridest, mida on vaja, et uue rallina MM-sarjaga liituda. 2024. aastal loodetakse kuuluda juba MM-sarja.

Viimati sõideti Lähis-Idas WRC etapp 2011. aastal Jordaanias, kuid regioonis püsib huvi MM-ralli vastu kõrge. «Saudi Araabias elab 37 miljonit inimest ja me teame, kui palju nad WRC etappi tahavad. Loodame väga näidata maailmale seda imelist riiki. Meil on vedanud, et oleme viimastel kuudel saanud võõrustada FIAt ja WRC Promoterit ja neile väga meeldis, mis nad nägid,» rääkis Whitaker.