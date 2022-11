Venemaa sissetung Ukrainasse võib Soome rallilegendile minna maksma miljoneid

Sõda on põhjustanud ehitusmaastikul mitmeid probleeme, alustades toorainete puudusest ja lõpetades energiakriisi ning inflatsiooniga. Seetõttu on näiteks Soomes kerkinud Ilta-Sanomati sõnul ehitushinnad kuni 30 protsenti.

See on halb uudis Grönholmile, kes investeeris miljoneid eurosid ehitusprojekti Inkoos. «Võtsin teadliku riski, mis on kahjuks nüüd mitmekordistunud,» tunnistas rallilegend.