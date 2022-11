Manchester Unitedi omanikud nõuavad klubi eest ulmelist summat

United on Glazeritele kuulunud viimased 17 aastat, kuid klubi fännide seas nad heas kirjas ei ole. Toetajate suurimaks murekohaks on see, et Glazerite tõttu on klubil kaelas suured võlad ja suurtest kasumitest hoolimata on tiimi areng jäänud konkurentidest maha.