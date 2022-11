Värskelt Eesti passi saanud skeletonisõitja alustas hooaega esikümne kohaga

Treener Gints Dzērve ütles Postimehele, et Zunte ei saanud pingutada päris täisjõuga, sest talle teeb veidi valu reielihas. Väikese vigastuse kiuste olid juhendaja sõnutsi mõlemad sõidud «väga soliidsed.»

Muide, viis päeva tagasi 22. sünnipäeva tähistanud skeletonisõitja on vaid korra teinud Kontinentaalkarikas parema tulemuse. Mullu detsembris oli ta viies.

Antud klass on koos Euroopa karikaga tugevuselt teine-kolmas. Zuntel tuleb eestlasena hakata neilt võistlustelt nullist punkte koguma, et pääseda kõrgeimasse, MM-sarja. Nii jätkates peaks see olema suuresti vaid vormistamise küsimus.