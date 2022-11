Vaata, milliste koondiste mängud jalgpalli MMil on Põhja-Koreas keelatud

Mustas nimekirjas on diktaatorliku riigi kolm poliitilist vaenlast: Lõuna-Korea, Jaapan ja USA. Eriti pingelised on suhted lõunanaabritega.

Muide, Rahvusvahelise alaliidu FIFA president Gianni Infantino on üritanud kaht Koread läbi vuti lepitada. «FIFA on ülemaailmne organisatsioon. Me oleme jalgpalliinimesed, mitte poliitikud. Tahame inimesed kokku viia,» on kõmuline juht öelnud.