Ultrasportlane Rait Ratasepp sai hakkama Kanaari saarte ultrajooksuga

Rait Ratasepa sõnul oli see tema jaoks üks kihvtimaid projekte ja avaldas heameelt selle üle, et suutis vähese kõrgmäestiku-kogemuse pealt selliseks ultrajooksuks end Eesti oludes õigesti ette valmistada.

Kui muidu oli sportlase füüsiline enesetunne katsumuse vältel hea, siis viimasel kahel päeval hakkas füüsiline koormus ja vähene uni oma tööd tegema. «Lõpuossa jäänud 100 km pikkused päevad ning tehniline ja kiviklibune rada said lihastele ja liigestele korralikuks proovikiviks. Õnneks keha pidas lõpuni vastu, mis on kinnitus sellest, et eesmärgid said õigesti seatud ja treeningud õigustasid end.»