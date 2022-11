Ralli maailmameister: Hyundais läksid asjad käest ning Tänak ei suutnud seda taluda

«Usun, et kõik saavad aru Hyundai probleemidest, kui sealt lahkub kõrgepalgaline Ott Tänak. Ta lihtsalt ei suutnud enam seda taluda. Kui tiimipealik Andrea Adamo meeskonnast lahkus, siis läks kõik hulluks. See aasta oli kõike muud kui edukas,» lausus Solberg Rootsi ajalehele Värmlands Folkbladet

«Olnuks väga tore Tänakuga koos sõita, aga Fordil pole sellist võimalust investeerida WRC erameeskonda. Nõnda ongi parem astuda korraks üks samm tagasi. Meie eesmärk on sõita võimalikult palju rallisid ning Oliveril on paar varianti laual. Täpne võistlusprogramm on veel selgumisel ning sõltub sponsoritest,» lisas Solberg.