EELVAADE ⟩ Nulliga alustanud Kamerun ja Serbia ihkavad kõigest väest avada võiduarvet

Kes on selle mängu soosik?

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kameruni ridades on ilmselt alagrupimängude lõpuni audis poolkaitsja Olivier Ntcham, kes ei löönud ka avavoorus kaasa.

Serbia ründaja Dušan Vlahovic sekkus avamängus vahetusest, kuid nüüd võib alustada juba algkoosseisus. Teise võtmemängija Filip Kostici osalemine on aga endiselt küsimärgi all.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Kameruni koondis on kui rütmikas popduo: edurivi juhivad kapten Vincent Aboubakar (91 mängu, 33 väravat) ja Müncheni Bayerni hingekirja kuuluv Eric Maxim Choupo-Moting (69 mängu, 19 väravat). Avamängus sekkus aga Aboubakar vahetusest, lahkus just Choupo-Moting.

Serbia puhul taovad väravavõrke auguliseks üldjuhul Vlahovic (17 mängu, 9 väravat) ja Aleksandar Mitrovic (76 mängu, 50 väravat). Võtta on veel Luka Jovic (29 mängu, 10 väravat) ja mõistagi serblaste-Kostja Dušan Tadic (91 mängu, 20 väravat).

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?

Pigem lahtist. Kui Kamerun tahab võita, peab ta hakkama mängima Aafrikale omast lõbusat jalgpalli. Ning Serbia on Euroopa üks atraktiivsemaid meeskondi. Mõlemad vajavad ainult võitu, seega on raske uskuda, et niisugune kombo peale tuleks kinnine mäng.