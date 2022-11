EELVAADE ⟩ Kas peale jääb Lõuna-Korea kaitse või Ghana rünnak?

Kes on selle mängu soosik?

Võimalused on võrdsed . H-alagrupp näib eriti tasavägine ja seda kinnitas ka esimene voor. Lõuna-Korea mängis viiki kahekordse maailmameistri Uruguayga, Ghana kaotas 2:3 üheks soosikuks peetavale Portugalile. Korealased esitasid väga hea kaitsepartii, Ghana sai aga esimese Aafrika meeskonnana sel MMil mõne värava löödud. Kumma tugevused jäävad peale sel korral?

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Lõuna-Korea suurim staar Son Heung-min mängib MMil näokaitsega ning tundus, et tema kuu aega tagasi viga saanud näoluu pidas vastu. Kaitseliini tugisammas Kim Min-jae vigastas avamängus jalga, sai kaks treeninguvaba päeva ning tema osalemine teises kohtumises selgub ilmselt viimasel minutil. Avamängust eemale jäänud kaitsja Yoon Jong-gyu sai aga laupäeval lõpuks meeskonnaga koos harjutada.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Lõuna-Korea vaatab rünnakule tormates ennekõike ühe mehe otsa. Tottenham Hotspuri staar Son oli valiksarjas seitsme väravaga nende parim väravakütt ning on vaikselt, aga kindlalt rühkimas ka riigi ajaloo parimaks skoorijaks (105 mängu, 35 väravat). Sinna, tõsi, on tal veel 23 tabamust minna. Lisaks Sonil on kahekohaline koondisteväravate arv ette näidata veel Hwang Ui-jo'l (50 mängu, 16 väravat) ja Kwon Chang-hoon'il (42 mängu, 12 väravat). Neist Kwon ei saanud avamängus väljakule.