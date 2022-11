EELVAADE ⟩ Neymar on audis, aga Brasiilia on Šveitsi vastu tematagi selge soosik

Kes on selle mängu soosik?

Brasiilia. Avavoorus Serbiaga peetud mängu (Brasiilia võitis 2:0) viimane pooltund näitas, milleks tänavune suursoosik võimeline on. Kui kord hoog üles saadi, tõi enam-vähem iga rünnak rohkem või vähem ohtu. Samas Šveits on alati olnud sitke meeskond, kelle vastu kellelgi pole kerge. Brasiilia ja Šveits kohtusid alagrupifaasis ka neli aastat tagasi Venemaal, ning kui poolajal, mil lõunaameeriklased juhtisid 1:0, näis, et lõppseisuks kujuneb nii 3:0, siis tegelikkuses jõudis hoopis Kesk-Euroopa tiim 1:1 viigini.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Brasiilia suurim staar Neymar vigastas avavooru mängus hüppeliigest, vahetati 79. minutil välja ja oli pingil pisarais. Selge on see, et vähemalt alagrupiturniiri lõpuni ta kaasa lüüa ei saa. Sama vigastuse tõttu jääb esmaspäevasest mängust eemale ka Danilo. Samas on Brasiilial nendetagi ülitugev koosseis.

Šveitsil oli avamängu eel suur küsimärk põhiväravavaht Yann Sommeri kohal. Sommer igatahes sai kaasa lüüa ja tegi töö eeskujulikult.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Brasiilia koondise puhul oleks tegelikult paslikum küsida, kes nende koondises pole tõenäoline väravalööja, arvestades, et tänavu on koondise eest skoori teinud Casemiro, Antony, Rodrygo, Vinicius, Paqueta, Bruno Guimaraes, Gabriel Jesus, Marquinhos ja Pedro. See on siis nimekiri ühel korral skoorinutest.